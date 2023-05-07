Министр труда Уганды погиб от руки собственного телохранителя

Кампала, 7 мая. Министр труда, занятости и производственных отношений Уганды Чарльз Окелло Энгола был убит телохранителем в собственном доме в Кьяндже, пригороде столицы.
Чиновник садился в машину, чтобы отправиться на заседание кабинета министров, когда один из сотрудников службы безопасности несколько раз выстрелил в него с близкого состояния. Личный секретарь госслужащего Рональд Отим также получил серьезные ранения.
Преступник скрылся с места преступления и в тот же день совершил самоубийство. Представители полиции уже начали расследование инцидента.
СМИ сообщили, что перед смертью мужчина жаловался на тяжелое финансовое положение. По словам телохранителя, министр несколько месяцев не выдавал ему зарплату.
Ранее президент Уганды Йовери Мусевени призвал государственных чиновников воздержаться от заграничных путешествий. По словам главы республики, это значительно сократит расходы страны на фоне потенциального кризиса и позволит сосредоточить внимание на поддержке приоритетов правительства.