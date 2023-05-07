Гол форварда «Локомотива» Дзюбы признан лучшим среди апрельских игр в РПЛ

Гол форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы в ворота нижегородского клуба «Пари НН» признан лучшим среди апрельских игр Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает пресс-служба чемпионата.
«Локомотив» в гостевом матче с «Пари НН» 1 апреля одержал победу со счетом 4:0. Дзюба забил пяткой гол в ворота соперника в первом тайме игры, и лига именно этот забитый мяч признала лучшим в предыдущем месяце.
Помимо гола Дзюбы, лидерство у легенд РПЛ разделили футболисты Жоау Батчи из «Краснодара» и Степан Оганесян из «Оренбурга». Также два эксперта «Матч Премьер» проголосовали в пользу забитого мяча Малкома из петербургского «Зенита».
Ранее сообщалось, что Дзюба прокомментировал свою результативность в играх клуба. Он сказал, что невозможно реализовывать все моменты.