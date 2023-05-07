Гол форварда «Локомотива» Дзюбы признан лучшим среди апрельских игр в РПЛ

«Локомотив» в гостевом матче с «Пари НН» 1 апреля одержал победу со счетом 4:0. Дзюба забил пяткой гол в ворота соперника в первом тайме игры, и лига именно этот забитый мяч признала лучшим в предыдущем месяце.