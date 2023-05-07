Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Медик Александр Максимов подробно рассказал о тяжести травм Захара Прилепина

Общество
Медик Александр Максимов подробно рассказал о тяжести травм Захара Прилепина

6 мая российский писатель Захар Прилепин пережил взрыв и покушение, в результате чего был госпитализирован в нижегородскую больницу с тяжелыми травмами. Доктор медицинских наук Александр Максимов рассказал о тяжести травм и последствиях, которые ждут писателя.

У российского писателя Захара Прилепина при госпитализации были диагностированы тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. В больницу публицист поступил в сознании. Сегодня утром его вывели из искусственной комы, он находится в стабильном состоянии.

Медик Александр Максимов подробно рассказал о тяжести травм Захара Прилепина

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Максимов рассказал, что значит контузия легких, чем это опасно, и каковы шансы Прилепина полностью восстановиться от этих травм.

«Контузия легкого или "ушиб легкого" – это повреждение легочной ткани (паренхимы), причиной которой служит травма грудной клетки различного генеза. Симптомы ушиба легких включают болевые ощущения и в некоторых случаях одышку. Морфологическая картина характеризуется кровоизлияниями в паренхиму легкого размером от мелкоочаговых до сплошных.
Рентгенологически удается выявить пятнистые затемнения ткани легкого самой разнообразной формы и интенсивности в проекции места действии травмы. Сама по себе контузия легкого, даже массивная, редко представляет угрозу для жизни пострадавшего. Масштабный ушиб легких может ухудшить уровень насыщения крови кислородом (оксигенация)», — рассказал Максимов.
Медик Александр Максимов подробно рассказал о тяжести травм Захара Прилепина

Главными задачами лечения, по словам специалиста, является борьба с нарушениями внешнего дыхания и профилактика легочных осложнений — ателектазов, отека и пневмонии. Максимов отмечает, что в этой связи «следует осуществлять контроль пациентов на предмет развития дыхательной недостаточности с проведением последовательных клинических оценок и измерением газового состава артериальной крови».

«Пациентам с ушибами легких для облегчения глубокого дыхания по мере необходимости даются анальгетики (обезболивающие) и назначается дополнительный кислород. Если ушиб легкого сопровождается разрывом крупных бронхов, то основными симптомами травмы являются одышка, нарастающий цианоз, скопление воздуха под кожей (эмфизема) и в плевральных полостях (пневмотегмотракс). Наибольшую информацию дает рентгенологическое исследование, которое выявляет картину напряженного пневмоторакса с горизонтальным уровнем жидкости (при наличии крови), хорошо виден воздух в клетчатке средостения и шеи», — отметил эксперт.

Доктор наук уточнил, что бронхоскопия, как диагностический метод, может быть использована «в сомнительных случаях при условии адекватного дренирования плевральной полости».

«Лечение разрыва бронха в остром периоде травмы при отсутствии сопутствующих повреждений состоит в неотложной торакотомии (вскрытие грудной полости) и сшивании разорванного бронха. Консервативное лечение в виде дренирования плевральной полости допустимо только при невозможности предпринять операцию в виду тяжести состояния больного или отсутствии условий для проведения операции», — подчеркнул Максимов.
Медик Александр Максимов подробно рассказал о тяжести травм Захара Прилепина
«Состояние Захара Прилепина тяжелое, но не критическое. При комплексном наблюдении, уходе и лечении возможно предотвращение развитие опасных для жизни осложнений и благоприятный исход», — заключил доктор медицинских наук.

Ранее ФАН писал о том, что Захара Прилепина ввели в медикаментозный сон после операции, чтобы его организм мог быстрее восстановиться.

Читайте также
захар прилепин взрыв машины прилепина взрыв прилепин покушение на прилепина медицина медицинская помощь медики Александр Максимов травмы Контузия легкого ушиб легкого
Военкоры ФАН