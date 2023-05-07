Медик Александр Максимов подробно рассказал о тяжести травм Захара Прилепина

6 мая российский писатель Захар Прилепин пережил взрыв и покушение, в результате чего был госпитализирован в нижегородскую больницу с тяжелыми травмами. Доктор медицинских наук Александр Максимов рассказал о тяжести травм и последствиях, которые ждут писателя.
У российского писателя Захара Прилепина при госпитализации были диагностированы тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. В больницу публицист поступил в сознании. Сегодня утром его вывели из искусственной комы, он находится в стабильном состоянии.
Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Максимов рассказал, что значит контузия легких, чем это опасно, и каковы шансы Прилепина полностью восстановиться от этих травм.
«Контузия легкого или "ушиб легкого" – это повреждение легочной ткани (паренхимы), причиной которой служит травма грудной клетки различного генеза. Симптомы ушиба легких включают болевые ощущения и в некоторых случаях одышку. Морфологическая картина характеризуется кровоизлияниями в паренхиму легкого размером от мелкоочаговых до сплошных.
Рентгенологически удается выявить пятнистые затемнения ткани легкого самой разнообразной формы и интенсивности в проекции места действии травмы. Сама по себе контузия легкого, даже массивная, редко представляет угрозу для жизни пострадавшего. Масштабный ушиб легких может ухудшить уровень насыщения крови кислородом (оксигенация)», — рассказал Максимов.
Главными задачами лечения, по словам специалиста, является борьба с нарушениями внешнего дыхания и профилактика легочных осложнений — ателектазов, отека и пневмонии. Максимов отмечает, что в этой связи «следует осуществлять контроль пациентов на предмет развития дыхательной недостаточности с проведением последовательных клинических оценок и измерением газового состава артериальной крови».
«Пациентам с ушибами легких для облегчения глубокого дыхания по мере необходимости даются анальгетики (обезболивающие) и назначается дополнительный кислород. Если ушиб легкого сопровождается разрывом крупных бронхов, то основными симптомами травмы являются одышка, нарастающий цианоз, скопление воздуха под кожей (эмфизема) и в плевральных полостях (пневмотегмотракс). Наибольшую информацию дает рентгенологическое исследование, которое выявляет картину напряженного пневмоторакса с горизонтальным уровнем жидкости (при наличии крови), хорошо виден воздух в клетчатке средостения и шеи», — отметил эксперт.
Доктор наук уточнил, что бронхоскопия, как диагностический метод, может быть использована «в сомнительных случаях при условии адекватного дренирования плевральной полости».
«Лечение разрыва бронха в остром периоде травмы при отсутствии сопутствующих повреждений состоит в неотложной торакотомии (вскрытие грудной полости) и сшивании разорванного бронха. Консервативное лечение в виде дренирования плевральной полости допустимо только при невозможности предпринять операцию в виду тяжести состояния больного или отсутствии условий для проведения операции», — подчеркнул Максимов.
«Состояние Захара Прилепина тяжелое, но не критическое. При комплексном наблюдении, уходе и лечении возможно предотвращение развитие опасных для жизни осложнений и благоприятный исход», — заключил доктор медицинских наук.
Ранее ФАН писал о том, что Захара Прилепина ввели в медикаментозный сон после операции, чтобы его организм мог быстрее восстановиться.