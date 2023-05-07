Медик Александр Максимов подробно рассказал о тяжести травм Захара Прилепина

У российского писателя Захара Прилепина при госпитализации были диагностированы тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. В больницу публицист поступил в сознании. Сегодня утром его вывели из искусственной комы, он находится в стабильном состоянии.