Трехсторонний саммит лидеров Японии, США и Южной Кореи пройдет в Хиросиме

Глава правительства Японии подчеркнул, что Сеул, Вашингтон и Токио условились укреплять свое трехстороннее сотрудничество в регионе. Президент Южной Кореи сообщил, что вместе с Кисидой посетят мемориал в Хиросиме, посвященный корейцам, погибшим в результате атомной бомбардировки 1945 года.