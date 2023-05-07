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Трехсторонний саммит лидеров Японии, США и Южной Кореи пройдет в Хиросиме

Политика
Трехсторонний саммит лидеров Японии, США и Южной Кореи пройдет в Хиросиме

Лидеры Японии, США и Южной Кореи проведут трехстороннюю встречу в Хиросиме, где с 17 по 19 мая пройдет саммит G7. Об этом сообщил японский премьер Фумио Кисида.

Глава правительства Японии подчеркнул, что Сеул, Вашингтон и Токио условились укреплять свое трехстороннее сотрудничество в регионе. Президент Южной Кореи сообщил, что вместе с Кисидой посетят мемориал в Хиросиме, посвященный корейцам, погибшим в результате атомной бомбардировки 1945 года.

«На саммите G7 в Хиросиме в этом месяце мы договорились провести встречу на высшем уровне между Японией, США и Южной Кореей», — сообщил глава правительства Японии.

Ранее страны группы G7 сообщили о своем намерении помочь в восстановлении сельскохозяйственной отрасли Украины. Данное решение было принято в рамках сотрудничества ЕС и Киева в вопросах сельского хозяйства.
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