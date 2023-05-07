Трехсторонний саммит лидеров Японии, США и Южной Кореи пройдет в Хиросиме

Лидеры Японии, США и Южной Кореи проведут трехстороннюю встречу в Хиросиме, где с 17 по 19 мая пройдет саммит G7. Об этом сообщил японский премьер Фумио Кисида.
Глава правительства Японии подчеркнул, что Сеул, Вашингтон и Токио условились укреплять свое трехстороннее сотрудничество в регионе. Президент Южной Кореи сообщил, что вместе с Кисидой посетят мемориал в Хиросиме, посвященный корейцам, погибшим в результате атомной бомбардировки 1945 года.
«На саммите G7 в Хиросиме в этом месяце мы договорились провести встречу на высшем уровне между Японией, США и Южной Кореей», — сообщил глава правительства Японии.
Ранее страны группы G7 сообщили о своем намерении помочь в восстановлении сельскохозяйственной отрасли Украины. Данное решение было принято в рамках сотрудничества ЕС и Киева в вопросах сельского хозяйства.