Городские службы Петербурга не торопятся убирать сгоревший в Приморском районе автобус

Туристический автобус, который горел ночью 7 мая на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге, все еще находится на месте происшествия. В округе не наблюдается пожарных на случай повторного возгорания, сообщил корреспондент ФАН.
Автобус, который горел под Ушаковским мостом, городские службы Северной столицы с проезжей части убирать не торопятся. По сообщением регионального МЧС, возгорание было ликвидировано ночью 7 мая. Сейчас транспортное средство находится в послепожарном состоянии, подвергая опасности окружающих из-за риска повторного воспламенения, а также создавая помехи для участников движения.
Стоит отметить, что в Петербурге уже не раз горели и дымились автобусы. Как правило, это происходило с транспортными средствами, закупленными в рамках реформы губернатора Александра Беглова. Горожане неоднократно жаловались в соцсетях на низкую квалификацию водителей и неисправности лазурных автобусов.