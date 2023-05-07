Городские службы Петербурга не торопятся убирать сгоревший в Приморском районе автобус

Стоит отметить, что в Петербурге уже не раз горели и дымились автобусы. Как правило, это происходило с транспортными средствами, закупленными в рамках реформы губернатора Александра Беглова. Горожане неоднократно жаловались в соцсетях на низкую квалификацию водителей и неисправности лазурных автобусов.