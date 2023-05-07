Популярный TikTok-блогер Бобби Муди покончил с собой в 46 лет

Семейный блогер в TikTok и отец троих детей Бобби Муди совершил суицид на 47 году жизни. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на семью блогера.
Известно, что распрощаться с жизнью мужчина решил в своем доме в Миссисипи. В настоящее время неизвестно, почему блогер принял такое решение.
По данным издания, близкие Муди отзываются о нем, как о любящем отце, муже, брате и друге. Сейчас его дети находятся в эмоциональном шоке и финансовом кризисе, так как глава семьи был их опорой.
В своем аккаунте в социальной сети семьянин публиковал видео со своими родными и с юмором рассказывал об отцовской жизни. На него подписаны около 500 тысяч человек.
Друзья Муди создали фонд GoFundMe, чтобы помочь семье справиться с потерей и финансовыми трудностями после смерти блогера.
Ранее 33-летний певец Динар Рахматуллин скончался в Татарстане на 34-м году жизни. У пользователей сети возникли предположения, что это мог быть суицид.