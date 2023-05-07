В садовом товариществе под Тюменью огонь охватил 32 дачных дома

Огонь охватил более 30 домов в садовом товариществе «Энергостроитель», расположенном в Тюменской области. Соответсвующую информацию предоставила пресс-служба регионального управления МЧС России.
Согласно заявлению ведомства, в населенном пункте установилась ветреная и сухая погода. Это усложняет тушение пламени, к которому подключились 39 человек и 9 единиц специальной техники.
«По прибытии подразделений [обнаружилось, что] происходит горение 32 строений, силы и средства направлены к месту пожара по рангу [сложности] №2», — указано в сообщении.
Как стало известно, два человека получили травмы. Также спасатели эвакуировали из дачных построек еще десять жителей.
Всего в населенном пункте находятся около 250 зданий. В ближайшее время на место природного пожара направят самолет Ил-76, добавили представители местных властей.
Ранее в Санкт-Петербурге загорелся туристический автобус. В этот момент транспортное средство двигалось по Приморскому проспекту.