«Я просто в шоке»: артиста Сергея Кошонина потрясла новость о смерти звезды «Убойной силы» Александра Тютрюмова

Звезда сериала «Убойная сила», актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер, предприниматель Александр Тютрюмов скончался в возрасте 64 лет. В беседе с корреспондентом ФАН воспоминаниями о нем поделился актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Кошонин.
О смерти всенародно любимого артиста собеседник узнал из беседы с журналистом Федерального агентства новостей.
«Я просто в шоке. Это просто шокирующая новость. Это огромная потеря для всего города, близких. Мои глубочайшие соболезнования. Я знаю, что он всегда следил за своим здоровьем. Всегда был бодрый, очень активный. У него была своя студия, где он занимался съемками», — отреагировал актер.
Сергей Кошонин также отметил, что, как это часто бывает в мире кино, он не особо плотно общался с Александром Тютрюмовым вне съемочной площадки.
«В начале 2000-х мы снимались в “Убойной силе”, встречались на разных мероприятиях. Не было такого, чтобы в последние годы мы как-то плотно работали. Просто созванивались, виделись, поздравляли друг друга с праздниками», — пояснил собеседник ФАН.
Кроме того, он поделился тем, каким ему запомнился навсегда всенародно любимый артист.
«Очень общительный, добрый, отзывчивый. Он всегда помогал. Всегда откликался на благотворительные мероприятия, сидел в жюри, помогал детям. Когда-то, еще при СССР, он служил в ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. — Прим. ФАН). Саша непрофессиональный актер. Он любитель — от слова любить искусство. При этом его снимали Александр Рогожкин, Сергей Снежкин. Он прекрасно играл в антрепризных спектаклях», — поведал заслуженный артист Российской Федерации.
Ранее писатель Андрей Кивинов в беседе с корреспондентом ФАН поделился воспоминаниями о режиссере Михаиле Хлебородове. Как отметил собеседник, он чувствовал, что этот человек, к сожалению, покинет этот мир в обозримом будущем.