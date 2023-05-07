«Я просто в шоке»: артиста Сергея Кошонина потрясла новость о смерти звезды «Убойной силы» Александра Тютрюмова

Ранее писатель Андрей Кивинов в беседе с корреспондентом ФАН поделился воспоминаниями о режиссере Михаиле Хлебородове. Как отметил собеседник, он чувствовал, что этот человек, к сожалению, покинет этот мир в обозримом будущем.