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В городах России прошли генеральные репетиции парада Победы

Общество

В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России были проведены генеральные репетиции Парада Победы.

Безопасность на мероприятиях будут обеспечивать правоохранительные органы. Сотрудники Росгвардии в свою очередь обеспечат антидроновыми ружьями. Отмечается, что автомобили силовиков будут патрулировать место проведения торжественных мероприятий в день репетиции, а также во время самого торжественного мероприятия 9 мая.

В городах России прошли генеральные репетиции парада Победы

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти своевременно сообщат, будет ли участвовать авиация ВКС России в параде Победы.
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