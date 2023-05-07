В городах России прошли генеральные репетиции парада Победы

В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России были проведены генеральные репетиции Парада Победы.
Безопасность на мероприятиях будут обеспечивать правоохранительные органы. Сотрудники Росгвардии в свою очередь обеспечат антидроновыми ружьями. Отмечается, что автомобили силовиков будут патрулировать место проведения торжественных мероприятий в день репетиции, а также во время самого торжественного мероприятия 9 мая.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти своевременно сообщат, будет ли участвовать авиация ВКС России в параде Победы.