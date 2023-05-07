Врач Раменский назвал продукты и привычки, которые наносят значительный вред организму человека

Поджелудочная железа — это орган, который отвечает за выработку инсулина и других важных ферментов, необходимых для переваривания пищи. Однако, есть продукты, которые могут повредить этот орган. К примеру, сладости. Употребление большого количества сахара может привести к повышению уровня глюкозы в крови. В свою очередь, жирная пища может привести к повышенной нагрузке на поджелудочную железу, а алкоголь — к повреждению тканей поджелудочной железы, что может привести к развитию панкреатита.