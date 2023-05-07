Уровень инфляции в Тунисе снизился до 10,1% в апреле 2023 года

Тунис, 7 мая. Национальный институт статистики (INS) Туниса сообщил, что уровень инфляции в стране немного снизился, пишут арабские СМИ.
В заявлении INS сказано, что динамика роста цен на продукты питания и напитки уменьшилась с 15,7 до 15,6%, в то время как стоимость транспортных групп сократилась с 11,4 до 10,2% за тот же срок.
«Индекс потребительских ставок увеличился на 1,2% в апреле 2023 года из-за роста цен на одежду и обувь на 6,7% и на продовольственную группу на 1,5% к концу периода сезонных зимних скидок, который совпал с праздником Ид аль-Фитр», — добавил INS.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) призвал Египет и Тунис к дальнейшему повышению процентных ставок для стабилизации текущих волн инфляции.