В Петербурге женщина перепутала педали и пробила стену ТЦ «Заневский каскад»

Жительница Санкт-Петербурга, находясь за рулем легкового автомобиля, пробила стену торгового центра на северо-востоке города. Инцидент произошел на крытом паркинге комплекса «Заневский каскад».
Как стало известно, при попытке припарковаться женщина перепутала педали газа и тормоза. В результате машина резко ускорилась и врезалась в стену, за которой находился магазин одежды.
Виновница аварии избежала каких-либо травм, однако нанесла серьезный ущерб ТЦ. Администрация комплекса намерена потребовать с нее компенсацию за поломку кондиционера и повреждение бетонного ограждения с навесным потолком, говорится в материале Telegram-канала «112».
Ранее на Лиговском проспекте заметили мужчину с предметом в руках, напоминающим пистолет. Неизвестный распугал прохожих, начав целиться в людей, а затем скрылся с места инцидента.