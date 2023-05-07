Der Tagesspiegel: российская нефть продолжает поставляться в Европу «обходными путями»

Санкции не помогли остановить поток российской нефти в Европу, пишет немецкая ежедневная газета Der Tagesspiegel.
По данным журналистов, углеводороды продолжают поступать в ЕС «обходными путями». Авторы издания убеждены, что это связано с действиями целого ряда стран, которые продают нефть из России в Европу.
В качестве примера Der Tagesspiegel привела Индию. Крупнейшая страна Южной Азии значительно нарастила объемы закупок ресурса у России, а также поставки в ЕС, говорится в материале газеты.
Запад, в свою очередь, пытается не критиковать Индию. Нью-Дели в его глазах — партнер в потенциальном противостоянии с КНР, добавили немецкие журналисты.
Москва и Нью-Дели обсуждают возможный отказ от взаиморасчета в рупиях и перевод принадлежащих РФ финансовых активов из индийской национальной валюты. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Индия и Россия также изучат возможность приема друг у друга карт RuPay и «Мир» для платежей в условиях санкций. Подробности приводит INFOX.