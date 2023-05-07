Глава МИД Саудовской Аравии поприветствовал начало мирного диалога между враждующими сторонами Судана

Эр-Рияд, 7 мая. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан приветствовал представителей обеих сторон боестолкновения в Джидде для проведения мирного диалога, пишут арабские СМИ.
Глава МИД выразил надежду, что переговоры между суданской армией и Силами быстрого реагирования (СБР) приведут к прекращению вооруженного конфликта и началу политического процесса, а также к возвращению безопасности и стабильности в Хартуме.
«Прибытие двух делегаций в Джидду является ясным знаком того, что международное и региональное давление может изменить ситуацию. Даже несмотря на то, что враждующие стороны не встречались лично в ходе первого раунда переговоров, инсайдеры опасаются, что конфликт может продолжаться бесконечно и привести к распространению последствий на соседние страны, что угрожает региональной безопасности и миру», — сказано в заявлении ведомства.
ВС республики и СБР договорились обсуждать гуманитарное перемирие на встречах в западном городе Саудовской Аравии, однако вооруженные столкновения в Хартуме все еще продолжаются.
Ранее министр иностранных дел КСА Фейсал бин Фархан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили напряженную ситуацию в Судане.