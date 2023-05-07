ФСБ пресекла атаку украинских дронов на аэродром Северный в Ивановской области

Федеральная служба безопасности пресекла атаку украинских дронов на аэродром Северный в Ивановской области. Об этом сообщает ФСБ России.
Целью атаки дронов являлись самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Были задержаны члены украинской диверсионно-разведывательной группы, которая доставляла самодельные взрывные устройства для атаки на российские самолеты.
По данным ФСБ, действия группы координировали спецслужбы Украины. Диверсанты намеревались доставить взрывчатку на легком самолете из Черниговской области Украины. Их задержали после посадки в Тульской области.
Ранее сообщалось, что пограничники пресекли попытку проникновения неизвестных на территорию Брянской области без боевого столкновения.