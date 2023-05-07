Первый в Запорожской области Вечный огонь зажгли в Мелитополе

Первый Вечный огонь из Александровского сада в Запорожской области зажгли в городе Мелитополь, сообщает ТАСС.
Вечный огонь был доставлен с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. На церемонии «Огни памяти» у памятника «Братское кладбище», которая проходила в рамках общероссийской акции «Народного фронта», было более 20 человек.
Заместитель исполкома организации в Запорожской области Николай Попов сказал, что сегодня этот огонь доставят в каждый населенный пункт в регионе. Он также отметил, что каждый мемориал, на котором 30 лет не горел Вечный огонь, восстановлен.
Ранее сообщалось, что к акции «Георгиевская ленточка» присоединились и в городе Мариуполь. Раздавая ленточки на улицах города, юнармейцы и солдаты приняли участие в этой всероссийской инициативе.