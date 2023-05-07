Психолог назвала разделение людей на «сов» и «жаворонков» мифом

По ее словам, слишком долгий сон не несет опасности для здоровья, если человек просыпается бодрым и отдохнувшим. А недостаток сна при ощущениях сонливости и бессилия может отрицательно сказываться на организме. Также депривация сна влияет на ухудшение настроения, появлении апатии и агрессии, может провоцировать обострение хронических заболеваний и привести к другим серьезным негативным последствиям.