Психолог назвала разделение людей на «сов» и «жаворонков» мифом

Клинический психолог Геляна Ширикинова рассказала, что существует среднее количество часов сна, которое рекомендуется людям. Оптимальное время такого отдыха для каждого индивидуально, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».
Специалист считает, что в этом вопросе необходимо опираться на самочувствие и режим дня.
«Даже разделение людей на «сов» и «жаворонков» – миф. График и объем необходимого сна у каждого человека разный. Это зависит от сферы деятельности, активности, состояния здоровья и индивидуальных особенностей и предпочтений», — объясняет Ширикинова.
По ее словам, слишком долгий сон не несет опасности для здоровья, если человек просыпается бодрым и отдохнувшим. А недостаток сна при ощущениях сонливости и бессилия может отрицательно сказываться на организме. Также депривация сна влияет на ухудшение настроения, появлении апатии и агрессии, может провоцировать обострение хронических заболеваний и привести к другим серьезным негативным последствиям.
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