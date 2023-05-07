Посол России в Афинах Маслов напомнил Греции об уроках борьбы с нацизмом

Посол с сожалением отметил, что Греция была одной из стран, которые проголосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о противодействии героизации нацизма. Однако Маслов напомнил, что День Победы общий для Москвы и Афин праздник, так как обе страны противостояли фашистским захватчикам в период Второй Мировой войны.