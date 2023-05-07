Посол России в Афинах Маслов напомнил Греции об уроках борьбы с нацизмом

Власть в крупнейшей стране Европы Украине узурпирована неонацистами, а Россия, как и 80 лет назад ведет борьбу с нацизмом, когда Киев имеет неограниченные ресурсы всего европейского континента. Об этом сообщил посол РФ в Греции Андрей Маслов.
Дипломат отметил, что Европа сделала шаг назад на 80 лет, когда наиболее пострадала от действий диктатора Третьего рейха Адольфа Гитлера. Вместе с этим, Запад активно спонсирует киевский режим, чтобы ослабить Россию.
«Европа, более всех пострадавшая от Гитлера, будто вернулась на восемь десятилетий назад: фашисты находятся в зените славы, а в украинских степях орудуют боевики и бронетехника с символикой частей СС, запрещенных решением Нюрнбергского трибунала», — написал Маслов.
Посол с сожалением отметил, что Греция была одной из стран, которые проголосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о противодействии героизации нацизма. Однако Маслов напомнил, что День Победы общий для Москвы и Афин праздник, так как обе страны противостояли фашистским захватчикам в период Второй Мировой войны.
Ранее координационный совет российских соотечественников организовал в Афинах конференцию «Война, которая никогда не заканчивалась». В ее ходе были затронуты вопросы противостояния России и Запада в 21-м веке и вклад Греции во Второй Мировой войне.