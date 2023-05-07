«Последнее слово сказал не я»: Пригожин показал мальчика, который попросил боеприпасы для ЧВК «Вагнер»

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как маленький мальчик, чьи родственники принимают участие в спецоперации на Украине, обращается к властям РФ с просьбой предоставить ЧВК «Вагнер» необходимое количество боеприпасов. Юный патриот выразил уверенность, что нацистов можно победить только при полном единстве.