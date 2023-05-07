«Последнее слово сказал не я»: Пригожин показал мальчика, который попросил боеприпасы для ЧВК «Вагнер»

Последнее слово «Дайте снаряды "вагнерам"» сказал мальчишка, который на видео обратился к российскому руководству. Об этом заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как маленький мальчик, чьи родственники принимают участие в спецоперации на Украине, обращается к властям РФ с просьбой предоставить ЧВК «Вагнер» необходимое количество боеприпасов. Юный патриот выразил уверенность, что нацистов можно победить только при полном единстве.
«Когда в 1941 году на нас напали фашисты, то мой прапрадед встал на защиту страны и прошел всю войну. В 2022 году моя родина вновь оказалась в опасности, и на ее защиту встали мой папа и дядя. Мой папа на СВО в рядах российской армии. Мой дядя в рядах ЧВК «Вагнер». Я прошу руководство нашей страны дать снаряды «вагнерам». Я уверен, что все вместе мы победим нацистов. Я хочу, чтобы все вернулись живые», — сказал он.
Пригожин в свою очередь отметил, что последнее слово в ситуации с нехваткой боеприпасов было именно за этим парнем.
«Хочу добавить, что последнее слово «Дайте снаряды "вагнерам"» сказал не я, не Суровикин, не наши отважные бойцы, а вот этот мальчишка», — подчеркнул бизнесмен.
Пригожин ранее сообщил, что Минобороны России пообещало предоставить ЧВК «Вагнер» боеприпасы и прикрыть фланги под Бахмутом. По его словам, генерал армии Сергей Суровикин будет осуществлять взаимодействие между военным ведомством и «музыкантами».