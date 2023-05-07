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Изображение Елизаветы II на 20-долларовой купюре канадских долларов заменят на портрет Карла III

Общество
Изображение Елизаветы II на 20-долларовой купюре канадских долларов заменят на портрет Карла III

Канадский монетный двор начнет печатать купюры в 20 долларов с изображением короля Карла III, сообщает канал CBC. Ранее на этих банкнотах был портрет бывшей королевы Великобритании Елизаветы II.

Замена купюр может занять несколько лет, отметили журналисты со ссылкой на руководство монетного двора. Ожидается, что дизайн купюры подготовят к осени этого года, а затем его утвердят в Букингемском дворце.

Позже портрет нового короля будет чеканиться и на монетах, сообщили авторы канала. Сейчас на них также изображена Елизавета II.

Коронация Карла III состоялась в субботу 6 мая. Ранее сообщалось, что жена принца Уэльского Кейт Миддлтон надела на церемонию бриллиантовые серьги, которые раньше принадлежали принцессе Диане.
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