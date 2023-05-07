Партия «Шор» сообщила о задержании в Гагаузии главы избирательного штаба

Руководители и члены избирательного штаба кандидата от партии «Шор» на должность башкана Гагаузии Евгении Гуцул были задержаны. Об этом сообщила пресс-служба политсилы региона на своем сайте.
Сообщается, что в территориальных офисах партии и домах активистов прошли обыски. Задержанные занимались предвыборной компанией башкана Гагаузии.
«Обыски, а также новая волна репрессий и запугиваний происходят в день, когда «Движение для Народа», членом которого является и партия «Шор», объявило о проведении протеста у парламента против беззаконий власти», — сообщили в «Шор».
Представители политической силы требуют проведения досрочных парламентских выборов. Они отметили, что власти Молдавии прибегли к шантажу, угрозам и задержаниям, чтобы запугать людей от участия в антиправительственных протестах.
Ранее председатель правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» Игорь Гросу сообщил о необходимости проведения работы в Гагаузии, чтобы избавить ее от «российской пропаганды». Планируется ввести в автономии либо свой национальный, либо румынский язык.