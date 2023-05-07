Планы импортозамещения по самолетам Sukhoi Superjet и МС-21 будут реализованы на два года раньше

Планы импортозамещения по производству самолетов Sukhoi Superjet и МС-21 будут реализованы на два года раньше заявленного срока, сообщает гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ГК «Ростех») Юрий Слюсарь.
Прежде планировалось завершить реализацию планов в 2025-2026 годах. По новому же графику, уточняет Слюсарь, фактически корпорация успеет все сделать в текущем или следующем году.
График был выстроен на 2-3 года вперед потому, что западные санкции ограничивали поставку деталей для производства крыла самолета МС-21. На данный момент уже таких рисков нет.
Ранее сообщалось, что Компания «Трансконтейнер» испытывает сложности с поставками запчастей для импортной техники. В настоящий момент организация замещает оборудование и комплектующие аналогами из Китая, спрос на которые в России растет.