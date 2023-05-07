Не будь «Леней Голубковым», или Этикет на рыбалке — семь советов от бывалого рыбака

Рыболовные крючки и грузила могут быть небезопасными. Поэтому когда окружающие вертятся вокруг, им стоит помнить, что закидывающий удочку рыбак смотрит на воду, а не на берег. Во избежание травм и неприятных ситуаций лучше всего не находиться в непосредственной близости. Особенно это касается детей и собак (последние еще и в воду могут броситься, напороться на крючок): это задача взрослого сопровождающего — следить за ними.