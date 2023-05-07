Не будь «Леней Голубковым», или Этикет на рыбалке — семь советов от бывалого рыбака

Любой бывалый рыбак сходу назовет длинный список раздражающих на водоеме факторов. Заядлые любители ловли рыбы на удочку давно выработали негласный кодекс, которого стараются придерживаться ради всеобщего спокойствия и удовлетворения от любимого занятия. Но неофиты, праздные наблюдатели и прохожие порой рискуют вызвать неудовольствие этих терпеливых людей. ФАН расспросил бывалого рыбака Алексея Данилевского, каких норм «этикета на рыбалке» стоит придерживаться всем вольным или случайным участникам процесса.
1. Оставляй после себя порядок
Главное, считает Алексей, не оставлять после себя бардак и мусор. Природа — основа такого утонченного времяпрепровождения, как рыбалка. Вот почему рыбаки стараются ее беречь и уносить с собой не только свой мусор, но и оставленный другими людьми.
2. Кто первый, того и тапки
Мест у речки или озера много, ни одно не приобретено в собственность, так как в России приводная полоса не может быть приватизирована и принадлежит всем. Поэтому заявки типа «это мое место» неуместны и неумны, а порой и ведут к разборкам на кулаках. Кто первым пришел, того и место.
3. Не будь «леней голубковым»
«Бывает, правда, что люди готовят себе местечко заранее: выкашивают траву, окапывают место под костер, несколько дней специально приходят прикармливать рыбу. А в назначенный день обнаруживают там “леню голубкова”. Но даже в этом случае более разумным будет объяснить ситуацию и предложить разделить стоянку по-соседски», — рекомендует собеседник ФАН.
Еще часто бывает на зимней рыбалке, но не только: те, у кого не клюет, подсаживаются к тем, у кого клюет, и мешают им:
«Не спрашивая ничего, молча, садятся рядом и начинают закидывать свою удочку. Зачастую, не разбираясь, начинают шуметь, кидать “тонны прикормки” с той ароматикой, которая в данное время и данном месте не нужна. Такие люди, не зная ситуации, не способствуют клеву и даже могут отпугнуть рыбу».
4. Не доставай
Еще одной помехой рыбаку Алексей Данилевский считает зевак и праздно шатающихся, пристающих с расспросами:
«Рыбалка — это ведь образ жизни, философия. Порой не так нужна рыба, как обстановка. Люди часто ходят рыбачить, чтоб побыть в одиночестве, помедитировать на природе. А просто поболтать не всегда хочется. Но люди есть люди, и большинство из них даже не догадываются, что уже десяток человек прошли мимо и спросили ровно о том же: “А клюет? А на что клюет?» — и так далее. Интеллигентно пообщаться можно, но не надо надоедать».
Нормальный рыбак сам все знает и не будет об этом спрашивать. Но уж если он оказался на незнакомом водоеме, то другие рыбаки не откажут в информации, если их вежливо спросить, считает Алексей.
5. Безопасность прежде всего
Рыболовные крючки и грузила могут быть небезопасными. Поэтому когда окружающие вертятся вокруг, им стоит помнить, что закидывающий удочку рыбак смотрит на воду, а не на берег. Во избежание травм и неприятных ситуаций лучше всего не находиться в непосредственной близости. Особенно это касается детей и собак (последние еще и в воду могут броситься, напороться на крючок): это задача взрослого сопровождающего — следить за ними.
«Напастью» последних лет Данилевский считает сапсерферов. Что в черте города, что за городом — их теперь можно встретить везде. И правила таким отдыхающим не писаны.
«Езда есть езда, даже на воде. Надо быть осторожным и следовать правилам. А они едут туда, где удочки закинуты. Веслами машут. Мало того, что все снаряжение рыбаков недешево стоит, а они могут порвать леску, зацепить и поломать «инструмент». Ты удочку закидываешь, человека можешь не видеть. А груз может полететь в сапсерфера, незаметно выплывающего из-за кустов или камыша», — предупреждает эксперт.
6. Не умеешь пить — не пей
Есть категория рыбаков, которые не представляют себе рыбалку без бутылки. К сожалению, не все умеют дозированно употреблять, что на природе довольно опасно, считает Алексей:
«Зимой могут перебрать, упасть и получить обморожение. А летом тонут, обгорают на солнце. Один знакомый уснул возле костра, присев погреть ноги. Проснулся без резиновых сапог и с ожогами на ступнях. Вывод только один: не умеешь пить — не пей».
7. Просить помощи не зазорно
Бывает, что «Лени Голубковы» внезапно загораются желанием порыбачить и просят «спонсировать» их леской, крючками, червем и так далее. Это просто невоспитанность человека, которому «все должны» по жизни.
«Но случается, что готовился к рыбалке, все купил, а положить что-то забыл, приехал за 100 км — а грузиков, поплавков или прикормки нет. Ну, или кончилось все, утопил, наконец. В таких ситуациях не зазорно вежливо попросить помощи у других рыбаков — с кем не бывает. Как правило, бывалые своих сразу отличат — и крючки выделят, и прикормки отсыплют, и леску отмотают, и кормушку подарят, если у них запас имеется», — подытожил опытный рыбак.
Ранее Алексей Данилевский рассказывал, как выбрать подарок к празднику для заядлого рыбака.