В Екатеринбурге задержали двоих мужчин за попытку поджога военкомата

Правоохранители задержали в Екатеринбурге двух мужчин, пытавшихся поджечь здание военкомата, утверждаю авторы Telegram-канала Baza.
Злоумышленники планировали поджог здания на Вишневой улице. Сотрудник полиции заметил мужчин, направлявшихся к военкомату Кировского и Октябрьского района с канистрой бензина. Правоохранитель вызвал сотрудников спецслужб, которые задержали нарушителей, говорится в сообщении.
Задержанные сообщили, что за диверсию им обещали заплатить 40 тысяч рублей. Сотрудники ФСБ проводят расследование обстоятельств происшествия.
Ранее российские спецслужбы предотвратили попытку вывоза в Польшу военных наград. Задержанного россиянина подозревают в организации канала поставок исторических ценностей за рубеж.