В Екатеринбурге задержали двоих мужчин за попытку поджога военкомата

Злоумышленники планировали поджог здания на Вишневой улице. Сотрудник полиции заметил мужчин, направлявшихся к военкомату Кировского и Октябрьского района с канистрой бензина. Правоохранитель вызвал сотрудников спецслужб, которые задержали нарушителей, говорится в сообщении.