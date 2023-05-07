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В Екатеринбурге задержали двоих мужчин за попытку поджога военкомата

Происшествия
В Екатеринбурге задержали двоих мужчин за попытку поджога военкомата

Правоохранители задержали в Екатеринбурге двух мужчин, пытавшихся поджечь здание военкомата, утверждаю авторы Telegram-канала Baza.

Злоумышленники планировали поджог здания на Вишневой улице. Сотрудник полиции заметил мужчин, направлявшихся к военкомату Кировского и Октябрьского района с канистрой бензина. Правоохранитель вызвал сотрудников спецслужб, которые задержали нарушителей, говорится в сообщении.

Задержанные сообщили, что за диверсию им обещали заплатить 40 тысяч рублей. Сотрудники ФСБ проводят расследование обстоятельств происшествия.

Ранее российские спецслужбы предотвратили попытку вывоза в Польшу военных наград. Задержанного россиянина подозревают в организации канала поставок исторических ценностей за рубеж.
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