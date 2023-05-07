7 мая 1840 года родился великий русский композитор Петр Чайковский, который перевернул представление о музыке во всем мире. Его уход стал огромной потерей для всего культурного сообщества. ФАН вспоминает, как композитор проложил путь к славе.
Петр Чайковский родился в поселке Воткинск, Сарапульского уезда Вятской губернии (сейчас город Воткинск, Удмуртия). Всего в семье было четверо детей, Петр родился вторым по счету. В то время они жили в надстройке над средней частью жилого дома (мезонин).
В 1844 году родители наняли гувернантку-француженку Фанни Дюрбах, которая уж очень полюбилась домочадцам. Из воспоминаний Петра Чайковского: «навстречу выбежала масса людей, начались объятия и поцелуи, среди которых трудно было различить родных от прислуги, так ласковы и теплы были проявления всеобщей радости. Мой отец подошел к молодой девушке и расцеловал ее как родную. Эта простота, патриархальность отношений сразу ободрили и согрели молодую иностранку и поставили в положение почти члена семьи».
Отец и мать будущего композитора очень любили музыку, хоть и не были профессионалами в данной сфере. В доме Чайковских стоял рояль и оркестрина. Именно на последнем музыкальном инструменте юный Петр впервые услышал арию Церлины из оперы «Дон Жуан» Вольфганга Моцарта, которая произвела на него неизгладимое впечатление.
В период с 1845 по 1848 годы Петра учила играть на рояле Марья Пальчикова – крестьянка, выучившаяся грамоте и музыке на медные деньги.
Школа давалась Петру Чайковскому без особого труда. Он был примерным учеником, а преподаватели не чаяли в нем души. Помимо любви к знаниям, юный Петр был еще и очень впечатлительным и ранимым ребенком.
«В классе нельзя было быть старательнее и понятливее; во время рекреаций же никто не выдумывал более веселых забав; во время общих чтений для развлечения никто не слушал внимательнее, а в сумерках под праздник, когда я собирала своих птенцов вокруг себя и по очереди заставляла рассказывать что-нибудь, никто не фантазировал прелестнее… Его любили все, потому что чувствовали, как он любил всех. Впечатлительности его не было пределов, поэтому обходиться с ним надо было очень осторожно. Обидеть, задеть его мог каждый пустяк. Это был стеклянный ребенок», – писала гувернантка.
Любовь Петра Чайковского к музыке была настолько сильна, что занимался он ею везде, где только можно было.
«Когда ему запрещали быть у инструмента, продолжал на чем попало перебирать пальцами. Однажды, увлекшись этим немым бренчанием на стекле оконной рамы, он так разошелся, что разбил его и очень сильно ранил себе руку», – вспоминал брат Модест Чайковский.
Вскоре после переезда семьи в Москву, Петра отдали в Императорское училище правоведения. Родители мечтали, чтобы он стал юристом. Однако, сам Петр Чайковский по-прежнему тяготел к музыке. Совместно с матерью он нередко ходил на балеты и оперы в Большой и Мариинский театры.
Петр Чайковский любил читать, покупал книги Александра Пушкина, Александра Грибоедова и Михаила Лермонтова. В студенческие годы выступал в хоре. Тогда отец нанял будущему композитору нового учителя — пианиста Рудольфа Кюндингера, который занимался с Петром на протяжении трех лет.
После окончания учебы, Чайковский отправился в путешествие по Европе, параллельно работая в Министерстве юстиции. В 1861 году он ходил на занятия Антона Рубинштейна при Русском музыкальном обществе, а в следующем году стал одним из первых студентов Санкт-Петербургской консерватории.
Петр Чайковский рассчитывал занять место «чиновника особых поручений», однако на эту должность взяли другого служащего. В 1863 году композитор ушел с работы и сосредоточился на творчестве.
«Теперь он уже не был чиновником, он был музыкантом: отчисление от штатного места в министерстве юстиции произошло незаметно — он просто перестал ходить в департамент. К началу второго года у него было на пятьдесят рублей в месяц уроков. Денежные дела отца шли все хуже, Чайковский не мог надеяться на его помощь. Приходилось порой пешком бегать из Коломны на Охту, щегольские сюртуки его истрепались; кое-кто из прежних знакомых на Невском перестал узнавать его, может быть, — умышленно, а, впрочем, вероятно, — искренне: он отрастил волосы, носил широкополую шляпу», — писала Нина Берберова.
С 1866 года Петр Чайковский начал преподавать в Московской консерватории. В это же время композитор сочинил первую симфонию «Зимние грезы», которую сыграл в Петербурге на концерте Русского музыкального общества в Москве. Общественность встретила симфонию с одобрением, однако композитор Антон Рубинштейн подверг ее критике. Неодобрение сперва получила и увертюра «Ромео и Джульетта», однако после переработки в 1870 и 1880 годах это произведение стало одним из самых популярных за все время творчества Чайковского.
В 1870-х годах Петр Чайковский написал Вторую и Третью симфонии, три струнных квартета, Первый фортепианный концерт си-бемоль минор, а после оркестровую фантазию «Франческа да Римини» и «Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром».
В 1884 году композитор был награжден орденом Владимира IV степени. В следующем году он стал почетным членом Московской консерватории, а в 1893 году — почетным доктором Кембриджского университета.
Последний раз Петр Чайковский дирижировал в октябре 1893 года на концерте Императорского русского музыкального общества в Петербурге. Тогда он исполнил Шестую симфонию, которую сам называл «патетической». Композитор умер 6 ноября 1983 года от холеры. На момент смерти ему было всего 53 года.
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