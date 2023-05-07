Родители хотели, чтобы он стал юристом: Петр Чайковский и его преданная любовь к музыке

С 1866 года Петр Чайковский начал преподавать в Московской консерватории. В это же время композитор сочинил первую симфонию «Зимние грезы», которую сыграл в Петербурге на концерте Русского музыкального общества в Москве. Общественность встретила симфонию с одобрением, однако композитор Антон Рубинштейн подверг ее критике. Неодобрение сперва получила и увертюра «Ромео и Джульетта», однако после переработки в 1870 и 1880 годах это произведение стало одним из самых популярных за все время творчества Чайковского.