«А завтра «будем рады» мужу Примадонны?»: Манукян высказался о визите Пугачевой в Россию

Эстрадная певица Алла Пугачева посетила церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным. Исходя из сообщений СМИ исполнительницу, ранее покинувшую родную страну, приняли довольно тепло. На фоне этого журналист Вадим Манукян задался вопросом, неужели вслед за Примадонной общественность «будет рада» мужу певицы. В комментарии ФАН блогер высказался о визите артистки в РФ.