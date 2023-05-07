«А завтра «будем рады» мужу Примадонны?»: Манукян высказался о визите Пугачевой в Россию

Эстрадная певица Алла Пугачева посетила церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным. Исходя из сообщений СМИ исполнительницу, ранее покинувшую родную страну, приняли довольно тепло. На фоне этого журналист Вадим Манукян задался вопросом, неужели вслед за Примадонной общественность «будет рада» мужу певицы. В комментарии ФАН блогер высказался о визите артистки в РФ.
По мнению инфлюенсера, события последнего времени очевидно вызывают в гражданском обществе определенное недопонимание, в том числе и у самого блогера.
«Сначала ведущего Ивана Урганта приглашают на премьеру фильма «Вызов», а потом прибывшая в Россию Примадонна внезапно получает комплимент, что дескать, ее "рады видеть". А что дальше? Мы скажем, что "рады видеть" ее мужа и других лицедеев, которые наговорили кучу лишнего о своей стране?» — негодует собеседник ФАН.
Но в первую очередь, Манукян негодует от желания среди отдельных граждан поддерживать откровенных предателей своей Родины.
«Просто хочется понять, где же находится предел возможного. Те самые пресловутые "красные линии". А может их нет, и мы сами себе их придумали? А тем временем, сначала убили Дашу (Дарья Дугина. — Прим. ФАН), потом Максима (Владлен Татарский. — Прим. ФАН), чудом выжил Захар (Захар Прилепин. Прим. ФАН), а наши пацаны, не щадя жизней идут в атаку. Какие-то параллельные реальности, в которых одни мило общаются с "инородными", а другие погибают за Родину и стараются от "инородных" очистить Русь-матушку», — заключил журналист.
Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что покушение на писателя Прилепина и убийство его водителя направленно на запугивание всех тех, кто говорит правду.