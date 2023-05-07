Власти Руанды выделили около 100 млн долларов на ликвидацию последствий наводнений

Кигали, 7 мая. Министр инфраструктуры Руанды Эрнест Нсабимана сообщил, что власти республики выделили около 100 миллионов долларов США на ликвидацию последствий масштабных наводнений и оползней.
Восстановительные работы уже начались. Обновленная инфраструктура, по словам чиновника, будет достаточно прочной, чтобы выдерживать природные катаклизмы.
«Мы создали группы реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы обеспечить жителей всем необходимым, таким как еда и постельные принадлежности. В настоящее время никто не должен оставаться в районах, подверженных стихийным бедствиям», — заявил министр местного самоуправления Жан-Клод Мусабьимана.
Наводнение на этой неделе оставило без крыши над головой более 9000 руандийцев, еще 131 человек погиб. Дороги восточноафриканского государства затоплены, до многих населенных пунктов невозможно добраться.
Из-за масштабных природных катастроф пострадали и другие страны Африки. Более десяти тысяч кенийцев лишились крова. Чиновники республики организовали центры эвакуации, где граждане могут укрыться от разбушевавшейся стихии.