Власти Руанды выделили около 100 млн долларов на ликвидацию последствий наводнений

«Мы создали группы реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы обеспечить жителей всем необходимым, таким как еда и постельные принадлежности. В настоящее время никто не должен оставаться в районах, подверженных стихийным бедствиям», — заявил министр местного самоуправления Жан-Клод Мусабьимана.