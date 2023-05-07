Зампред Совбеза РФ Медведев не исключил, что совершивших теракт против Прилепина ждут «несчастные случаи» в тюрьме

Совершивших покушение на писателя Захара Прилепина будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик поблагодарил сотрудников МВД России, которые задержали преступников. Медведев также отметил, что с приговоренными к пожизненному заключению злоумышленниками порой «случаются происшествия и несчастные случаи».
«И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключенного», — подчеркнул зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.
Это «имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, нанятых для убийств», добавил Медведев. Политик ранее заявил, что за взрывом машины, в которой находился Прилепин, стоят нацистские экстремисты.