Режим ЧС введен в одном из районов Якутии из-за паводка

Власти Горного улуса Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории района, говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Наиболее критическая ситуация отмечается в трех населенных пунктах района — селах Ерт, Магарас и Бяс-Кюель. Всего было подтоплено 17 жилых домов. Отселены 64 жителя.
В районе села Бяс-Кюель подтоплено и размыто два участка республиканской дороги «Кобяй». В четырех местах имеются разрывы дороги Орто-Сурт — Кептин.
Интенсивный рост уровня воды в малых реках района наблюдается в связи с положительными температурами, которые днем достигают +13 градусов. На реке Хаар Балаган уровень воды достиг отметки 3,54 м, что превышает критический уровень на 81 сантиметр.
Ранее сообщалось, что три села в Горном районе Якутии оказались под угрозой затопления из-за повышения уровня воды в нескольких малых реках.