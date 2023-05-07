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Британцы обратили внимание на опечаленный вид княгини Монако Шарлен на коронации Карла III

Шоу-бизнес
Британцы обратили внимание на опечаленный вид княгини Монако Шарлен на коронации Карла III

Княгиня Монако Шарлен вместе с мужем князем Альбером II приехала на коронацию Карла III и все мероприятие была погружена в свои мысли.

Вчера, 6 мая прошло мероприятие в честь коронации Карла III, на которое были приглашены звезды, члены королевских семей и гости из других стран. Чтобы поздравить британского монарха со знаменательным событием, из Монако приехали князь Альбер II и его супруга Шарлен.

Несмотря на всю праздничную атмосферу, в котором даже застенчивый принц Гарри общался со всеми гостями, Шарлен провела все мероприятие с опечаленным видом. Она ни разу не улыбнулась. Пользователи Сети предположили, что княгиня на снимках выглядит так, будто вот-вот заплачет.

Британцы обратили внимание на опечаленный вид княгини Монако Шарлен на коронации Карла III

Также поклонники заметили на некоторых снимках с мероприятия значительные изменения во внешности княгини. Она набрала вес, сделала мелирование и надела изящный скромный наряд кремового оттенка. Прежде правящая семья в Монако убеждала фанатов Шарлен в том, что отныне с ней все в порядке и она полностью поправила здоровье.

В сети начали обсуждать, что грустный вид княгини связан с проблемами в отношениях с Альбером II. Представители семьи в ответ на это просят не обращать внимания на слухи.

Ранее сообщалось, что актриса Эмбер Херд после судебного разбирательства с Джонни Деппом тайно уехала из США. Предполагается, что актриса приняла такое решение, чтобы быть подальше от внимания американской прессы на фоне проигрышного суда.
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