Британцы обратили внимание на опечаленный вид княгини Монако Шарлен на коронации Карла III

Также поклонники заметили на некоторых снимках с мероприятия значительные изменения во внешности княгини. Она набрала вес, сделала мелирование и надела изящный скромный наряд кремового оттенка. Прежде правящая семья в Монако убеждала фанатов Шарлен в том, что отныне с ней все в порядке и она полностью поправила здоровье.