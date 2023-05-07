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Президент ФК «Реал Мадрид» эмоционально отреагировал на вопрос о возможном уходе главного тренера Анчелотти

Спорт
Президент ФК «Реал Мадрид» эмоционально отреагировал на вопрос о возможном уходе главного тренера Анчелотти

Президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Флорентино Перес ответил на вопрос журналиста о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Карло Анчелотти. Об этом сообщает Goal.

«Уйдет ли Анчелотти по окончании сезона? Я не хочу больше ничего об этом слышать. У него действующий контракт, и мы все счастливы», — заявил глава «Реала».

По его словам, каждый выигранный титул — это большая радость, все победы достигаются тяжелым трудом и самопожертвованием.

Анчелотти работает в испанском клубе с 2021 года. За этот период он привел «Реал» к победе в национальном чемпионате, в Кубке страны и в Лиге чемпионов. До этого тренер работал в клубе с 2013 по 2015 год.

Накануне впервые с 2014 года «сливочные» выиграли Кубок Испании, два победных мяча забил игрок форвард команды Родриго.
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