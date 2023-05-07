Президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал отбросить старые обиды ради развития отношений с Японией

Прошлые обиды не должны мешать развитию отношений между Сеулом и Токио. Такое заявление сделал южнокорейский президент Юн Сок Ель в ходе переговоров с японским премьер-министром Фумио Кисидой.
Как отметил хозяин Голубого дома, двум странам стоит возобновить практику взаимных визитов на высшем уровне. Таким образом он прокомментировал первую за последние 12 лет поездку главы правительства Японии в столицу республики.
«Считаю, что следует уйти от представления, что до урегулирования проблем прошлого две страны не могут сделать ни шага ради будущего сотрудничества», — подчеркнул политик.
Он добавил, что стремится к установлению «еще более положительных» связей между государствами. По словам президента, в текущей геополитической ситуации укрепление отношений Южной Кореи и Японии отвечает интересам обеих сторон и может способствовать поддержанию глобального мира.
Днем ранее стало известно, что Сеул и Вашингтон планируют провести совместные учения. Готовящиеся маневры станут самыми масштабными за всю историю их партнерства.