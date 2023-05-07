В Оренбурге задержали руководителей организаций, обслуживающих упавшую карусель

Руководители коммерческих организаций, которые занимались обслуживанием аттракционов в парке Оренбурга, где упала карусель, задержаны в качестве подозреваемых. Детали раскрыла пресс-служба СК России по региону.
Следователи и криминалисты также провели обыски в фирмах. Они изъяли документы, связанные с обслуживанием и функционированием аттракционов. Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении задержанных глав организаций уже направлено в суд, подчеркнули в ведомстве.
Пострадавшие при крушении цепочной карусели в парке «Оренпарке» поступили в больницу в среднем и тяжелом состоянии. В их числе оказались восемь детей. В общей сложности пострадало 15 человек, рассказал источник ФАН.