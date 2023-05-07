В Оренбурге задержали руководителей организаций, обслуживающих упавшую карусель

Следователи и криминалисты также провели обыски в фирмах. Они изъяли документы, связанные с обслуживанием и функционированием аттракционов. Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении задержанных глав организаций уже направлено в суд, подчеркнули в ведомстве.