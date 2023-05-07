Пригожин рассказал про обещание МО РФ дать ЧВК «Вагнер» боеприпасы и прикрыть фланги под Бахмутом

Министерство обороны России направило ЧВК «Вагнер» боевое распоряжение, в котором пообещало предоставить «музыкантам» необходимое количество боеприпасов, сообщил основатель военной компании Евгений Пригожин.
По словам бизнесмена, ведомство планирует выделить ЧВК «Вагнер» снаряды, а также выставить на флангах все необходимое для того, чтобы украинские боевики не сумели «подрезать» бойцов «оркестра». Плюс ко всему «музыкантам» сказали действовать в Бахмуте (Артемовске) так, как они считают нужным. Генерал армии Сергей Суровикин будет осуществлять взаимодействие между ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ. Пригожин подчеркнул, что это единственный человек со звездой генерала, который действительно умеет воевать.
«Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение, впервые за все это время. В котором, если убрать секретные данные, в сухом остатке следующее: нам обещают дать боеприпасы и вооружение столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий», — сказал основатель ЧВК «Вагнер».
Предприниматель добавил, что он через закрытые чаты задал вопрос командирам младшего звена, который позже донесли до бойцов. Пригожин поинтересовался, хочет ли кто-нибудь перейти в другие воинские формирования.
«Все однозначно ответили «нет». Причем, в нецензурной, естественно свойственной для ЧВК «Вагнер» форме», — подчеркнул бизнесмен.
Евгений Пригожин ранее заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» собираются покинуть Бахмут 10 мая из-за «снарядного голода». По его словам, «музыканты» полностью лишены боеприпасов, которыми можно «рубить ВСУ».