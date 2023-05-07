Пригожин рассказал про обещание МО РФ дать ЧВК «Вагнер» боеприпасы и прикрыть фланги под Бахмутом

По словам бизнесмена, ведомство планирует выделить ЧВК «Вагнер» снаряды, а также выставить на флангах все необходимое для того, чтобы украинские боевики не сумели «подрезать» бойцов «оркестра». Плюс ко всему «музыкантам» сказали действовать в Бахмуте (Артемовске) так, как они считают нужным. Генерал армии Сергей Суровикин будет осуществлять взаимодействие между ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ. Пригожин подчеркнул, что это единственный человек со звездой генерала, который действительно умеет воевать.