Египет приветствует начало мирных переговоров между суданской армией и СБР

Министерство иностранных дел страны выразило надежду, что продолжающиеся переговоры в саудовском городе Джижжа между ВС республики и Силами быстрого реагирования (СБР) приведут к всеобъемлющему и постоянному прекращению огня и облегчит доступ к гуманитарной помощи пострадавшим.