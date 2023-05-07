Египет приветствует начало мирных переговоров между суданской армией и СБР

Каир. 7 мая. МИД Египта приветствует начало мирного диалога, который положит конец вооруженному конфликту в Судане, пишут арабские СМИ.
Министерство иностранных дел страны выразило надежду, что продолжающиеся переговоры в саудовском городе Джижжа между ВС республики и Силами быстрого реагирования (СБР) приведут к всеобъемлющему и постоянному прекращению огня и облегчит доступ к гуманитарной помощи пострадавшим.
«Египет приветствует начало мирного диалога между представителями суданской армии и СБР в Джидде», — заявили в ведомстве.
Кроме того, МИД республики выразил благодарность усилиям братского Королевства Саудовской Аравии, которое способствовало началу переговоров между враждующими сторонами.
Ранее делегации суданской армии и Сил быстрого реагирования (СБР) отправились в западный город Саудовской Аравии для переговоров между ними.