В Петербурге скончался актер Александр Тютрюмов

Российский актер Александр Тютрюмов, получивший известность благодаря роли подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила», ушел из жизни. На момент смерти ему было 64 года, сообщили СМИ.
Артист регулярно выступал в театре, а также принимал участие в съемках сериала «Агент национальной безопасности». Однако лишь этим его профессиональная деятельность не ограничивалась.
Тютрюмов занимался продюсированием и предпринимательством. В 2019 году ему присвоили звание заслуженного артиста РФ.
Неизвестно, что именно послужило причиной смерти актера. Согласно имеющейся информации, он скончался в Санкт-Петербурге.
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