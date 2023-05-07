Жители Бенина приняли участие в шествии «Бессмертного полка»

В сентябре 2023 года на территории западноафриканской страны начнет работу «Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку». Министр высшего образования и науки республики Элеонор Яйи Ладекан заявила, что очень заинтересована в продвижении российского образования в стране и поддерживает развитие взаимовыгодного сотрудничества.