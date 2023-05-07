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Жители Бенина приняли участие в шествии «Бессмертного полка»

Весь мир
Жители Бенина приняли участие в шествии «Бессмертного полка»

Порто-Ново, 7 мая. Торжественное шествие «Бессмертного полка», приуроченное ко Дню Победы СССР в Великой Отечественной войне, прошло в крупнейшем городе Бенина — Котону.

Организатором мероприятия выступило посольство РФ. На улицы вышло порядка 60 человек, среди которых россияне и бенинские выпускники советских и российских университетов.

Встреча прошла в дружеской обстановке. Сотрудники дипмиссии промаршировали с фотографиями послов СССР в Бенине и Того времен Великой Отечественной войны. После этого участники хором исполнили известные песни военных лет.

В сентябре 2023 года на территории западноафриканской страны начнет работу «Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку». Министр высшего образования и науки республики Элеонор Яйи Ладекан заявила, что очень заинтересована в продвижении российского образования в стране и поддерживает развитие взаимовыгодного сотрудничества.
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