Жители Бенина приняли участие в шествии «Бессмертного полка»

Порто-Ново, 7 мая. Торжественное шествие «Бессмертного полка», приуроченное ко Дню Победы СССР в Великой Отечественной войне, прошло в крупнейшем городе Бенина — Котону.
Организатором мероприятия выступило посольство РФ. На улицы вышло порядка 60 человек, среди которых россияне и бенинские выпускники советских и российских университетов.
Встреча прошла в дружеской обстановке. Сотрудники дипмиссии промаршировали с фотографиями послов СССР в Бенине и Того времен Великой Отечественной войны. После этого участники хором исполнили известные песни военных лет.
В сентябре 2023 года на территории западноафриканской страны начнет работу «Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку». Министр высшего образования и науки республики Элеонор Яйи Ладекан заявила, что очень заинтересована в продвижении российского образования в стране и поддерживает развитие взаимовыгодного сотрудничества.