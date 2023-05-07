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Нутрициолог Строков перечислил снижающие риск развития рака кишечника продукты

Общество
Нутрициолог Строков перечислил снижающие риск развития рака кишечника продукты

Правильное питание выступает одним из средств профилактики рака толстой кишки. Какие продукты помогут снизить риск развития недуга, объяснил нутрициолог Игорь Строков.

Для начала специалист указал на пользу орехов и семян, которые известны противовоспалительными свойствами и содержат большое количество витамина Е. Фрукты и овощи, богатые кальцием, также попали в топ продуктов, снижающих риск развития онкозаболевания.

«Кальций предотвращает гиперпролиферацию толстой кишки и стимулирует апоптоз толстой кишки, то есть разрушение мертвых или поврежденных клеток», — цитирует Строкова портал «МедикФорум».

Для профилактики этой разновидности рака также рекомендуется употреблять рыбу. Не лишней будет и клетчатка, добавил нутрициолог.

Некоторые люди становятся слабыми и раздражительными из-за авитаминоза. О природном методе борьбы с недугом ранее рассказала врач-терапевт Анна Гончарова.
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