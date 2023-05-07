День радио: ФАН рассказывает историю праздника и великого изобретения

Традиционно 7 мая в России отмечается День радио. Чем знаменателен этот праздник, и каковы его истоки — рассказывает ФАН.
Истоки и история создания
Если говорить об истории радиовещания, в первую очередь вспоминаются эксперименты отечественного «отца» радио, выдающегося русского ученого Александра Попова, который запатентовал изобретение в 1895 году.
Попова считают изобретателем беспроволочного телеграфа, который послужил прототипом для сегодняшнего радио, а также разных типов вещания и других изобретений; для создания сигнала и связи.
На западе коллегой Попова считается итальянский инженер Гульельмо Маркони, который трудился в той же области и создал успешную систему беспроводной передачи телеграфного сигнала в те же годы, что и его русский коллега.
Как зарождался праздник
Впервые День радио отметили 7 мая 1925 года по случаю 30-летия изобретения. Еще тогда профессор-радиотехник и историк радио Алексей Петровский произнес пророческую фразу.
«Пусть же день 7 мая превратится в настоящий праздник радистов!», — торжественно заявил он в апрельском номере журнала «Друг радио» за 1925 год.
После праздник вспоминали спустя 10 и спустя 20 лет соответственно. 7 мая 1945 года по случаю 50-летия со дня великого изобретения, а также накануне Великой Победы, в СССР было решено ввести ежегодный праздник.
День радио в современной России
Дата 7 мая не является официальным выходным днем. Как правило, праздник отмечается радиостанциями прямо в рабочее время: разрабатываются специальные праздничные программы, собираются корпоративы и прочее. Этому дню был даже посвящен одноименный фильм и спектакль режиссера Дмитрия Дьяченко, так и названный: «День радио».
Считается, что праздник отмечают лишь работники соответствующей отрасли, но на деле это не так. Он известен довольно широко и отмечается всеми любителями радиовещания, а также другими отраслями связи и даже специализированными учебными заведениями. Например, праздник широко отмечается студентами в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Рязани. В Томске студенты Института радио и электронной техники даже устраивают праздничные шествия по улицам города. Они собираются вместе со студентами, преподавателями и выпускниками из своего и других вузов, чтобы пройти по Томску каждое 7 мая, начиная с 1989 года.
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