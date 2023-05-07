День радио: ФАН рассказывает историю праздника и великого изобретения

Считается, что праздник отмечают лишь работники соответствующей отрасли, но на деле это не так. Он известен довольно широко и отмечается всеми любителями радиовещания, а также другими отраслями связи и даже специализированными учебными заведениями. Например, праздник широко отмечается студентами в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Рязани. В Томске студенты Института радио и электронной техники даже устраивают праздничные шествия по улицам города. Они собираются вместе со студентами, преподавателями и выпускниками из своего и других вузов, чтобы пройти по Томску каждое 7 мая, начиная с 1989 года.