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Сотрудникам Росгвардии выдали ружья для борьбы с дронами перед репетицией парада Победы

Общество
Сотрудникам Росгвардии выдали ружья для борьбы с дронами перед репетицией парада Победы

Сотрудникам Росгвардии, которые будут работать на параде Победы в Москве, выдали антидроновые ружья. Об этом сообщает издание Readovka со ссылкой на источник.

Росгвардейцы получили антидроновое оружие для работы на репетициях парада 7 мая и на самом параде Победы в Москве. По данным источника, оружие выдали одно на экипаж — автомобили с полицейскими будут находиться на месте и контролировать обстановку. К специальным ружьям прикладывается инструкция по их использованию против БПЛА.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объявил о подготовке парада Победы на Красной площади.
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