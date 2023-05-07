Сотрудникам Росгвардии выдали ружья для борьбы с дронами перед репетицией парада Победы

Росгвардейцы получили антидроновое оружие для работы на репетициях парада 7 мая и на самом параде Победы в Москве. По данным источника, оружие выдали одно на экипаж — автомобили с полицейскими будут находиться на месте и контролировать обстановку. К специальным ружьям прикладывается инструкция по их использованию против БПЛА.