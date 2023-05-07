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Российский дрон «Ланцет» уничтожил в зоне СВО американский ЗРК Avenger

Армия
Российский дрон «Ланцет» уничтожил в зоне СВО американский ЗРК Avenger

Российские военнослужащие уничтожили американский зенитно-ракетный комплекс Avenger в зоне спецоперации. Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны.

В ведомстве напомнили, что Пентагон передал украинской армии данный вид техники с целью защиты от беспилотников. При этом для ликвидации машины Вооруженные силы РФ использовали именно дрон.

Речь идет о БПЛА «Ланцет», разработанном компанией ZALA. Руководитель пресс-центра группировки войск «Восток» рассказал, что операция была проведена в районе населенного пункта Водяное.

«Уничтожен ЗРК "Авенджер" на базе автомобиля "Хаммер"», — указал он.

Ранее стало известно об уничтожении украинского склада боеприпасов недалеко от поселка Белогоровка. Под удар попала группа пехоты ВСУ.
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