Российские военнослужащие уничтожили американский зенитно-ракетный комплекс Avenger в зоне спецоперации. Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны.
В ведомстве напомнили, что Пентагон передал украинской армии данный вид техники с целью защиты от беспилотников. При этом для ликвидации машины Вооруженные силы РФ использовали именно дрон.
Речь идет о БПЛА «Ланцет», разработанном компанией ZALA. Руководитель пресс-центра группировки войск «Восток» рассказал, что операция была проведена в районе населенного пункта Водяное.
«Уничтожен ЗРК "Авенджер" на базе автомобиля "Хаммер"», — указал он.
Ранее стало известно об уничтожении украинского склада боеприпасов недалеко от поселка Белогоровка. Под удар попала группа пехоты ВСУ.