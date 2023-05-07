Похоже, что в информационном «контрнаступе» Украина победила сама себя. Колонка Голоса Мордора

Наверное, все уже устали ждать пресловутого украинского «контрнаступа», который все никак не начнется и грозит из «весеннего» превратиться в «летний». Украинская сторона называет целый ворох причин, почему оно не начинается. Главком сухопутных войск Сырский считает, что Россия применяет «климатическое оружие», из-за чего постоянно идут дожди, а Зеленский заявляет о том, что для «контрнаступа» все еще недостаточно оружия.
Очевидно, что ребята путаются в показаниях, потому что другие официальные «говорящие рты» из Киева заявляют, что к наступлению все готово, и оно может начаться в любой момент.
Западная пресса, особенно желтая, типа германской BILD, заранее пишет победные реляции, называет наступление «леопардовым», по названию поставленных Украине танков. У серьезных СМИ ожидания от «контрнаступа» более скромные — от незначительного прорыва, до полного провала и разгрома наступающей украинской группировки.
И очень похоже на то, что на Банковой тоже начинают понимать: все, скорее всего, пойдет не по тому «гениальному плану», который разрабатывали для ВСУ специалисты из НАТО. И Запад надо постепенно начинать готовить к тому, что никаких успехов Украина не добьется. Ведь очень хочется и далее получать деньги и оружие, а настроения среди западных партнеров, несмотря на все бодрые заявления, совсем не такие радужные, как флаги ЛГБТ. И многие эксперты справедливо считают, что в случае провала украинского «контрнаступа» помощь запада Украине существенно снизится, и ее начнут активно подталкивать к переговорам о мире. Разумеется, что Зеленского и его банду, для которых война стала самой настоящей золотой жилой, это не устраивает, и они начинают заранее готовить «союзников и партнеров» к неудаче наступления, но так, чтобы при этом сохранить всю западную помощь. Мол, это лишь эпизод в войне и он вовсе не является решающим.
Именно поэтому неожиданно вылез министр обороны Украины Резников, который высказался на страницах издания Washington Post. Резников рассказал, что западные ожидания от украинского наступления очень сильно переоценены и что не стоит ждать ничего грандиозного:
«Большинство людей ждут чего-то грандиозного, что может привести к эмоциональному разочарованию. Западные партнеры сказали мне, что теперь им нужен следующий пример успеха, потому что мы должны показать его нашим народам… Но я не могу вам сказать, каковы будут масштабы этого успеха. Десять километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров? В идеале наступление должно перерезать тыловые цепи российских войск и снизить их наступательные возможности».
Кроме того, в статье рассказывается о настоящих причинах удачи ВСУ в Харьковской области и о том, что ситуация в сравнении с этим очень сильно изменилась. В Харьковской области у ВСУ было значительное численное превосходство, а противостояли им малочисленные разрозненные подразделения. Не было даже сплошной линии фронта, существовали большие «дыры», в которые можно было прорваться на скоростной колесной технике, и наносить удары с флангов и даже с тыла.
Ныне на линии фронта все обстоит совсем иначе. Существует сплошная линия укреплений, причем эшелонированная, количество российских войск достаточно, накоплены большие резервы. Специалистам понятно, что наступление на такие оборонительные позиции может закончиться неудачей и огромными потерями для ВСУ.
Но примечательно то, что свое «наступление» активно рекламировала именно украинская сторона. Причем об этом говорили очень высокие официальные лица, политики и военные. Говорили о том, что удастся зайти даже на территорию Крыма, что российские войска будут просто сметены и что этот «контрнаступ» станет решающим» для победы Украины. Украина говорила об этом настолько настойчиво, что на Западе многие поверили и стали говорить то же самое.
И вот теперь украинская сторона «включает заднюю».
Страсть к «перемоге» в информационном пространстве может теперь сыграть с Украиной злую шутку. Если с наступлением ничего не получится, а это уже понятно многим специалистам, то интерес к Украине, ее поддержка резко снизятся. Это станет видно по средствам массовой информации, в которых Украины станет заметно меньше, а то, что будет появляться, будет носить критический оттенок. В принципе, такие материалы появляются и сейчас, но в основном западного обывателя еще продолжают кормить рассказами на тему «еще немного и ВСУ сметут российские войска и победят».
Но в редакциях уже наверняка продумывают какой-нибудь «запасной план», чтобы впоследствии хоть как-то объяснить и оправдать провал.