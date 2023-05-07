Похоже, что в информационном «контрнаступе» Украина победила сама себя. Колонка Голоса Мордора

И очень похоже на то, что на Банковой тоже начинают понимать: все, скорее всего, пойдет не по тому «гениальному плану», который разрабатывали для ВСУ специалисты из НАТО. И Запад надо постепенно начинать готовить к тому, что никаких успехов Украина не добьется. Ведь очень хочется и далее получать деньги и оружие, а настроения среди западных партнеров, несмотря на все бодрые заявления, совсем не такие радужные, как флаги ЛГБТ. И многие эксперты справедливо считают, что в случае провала украинского «контрнаступа» помощь запада Украине существенно снизится, и ее начнут активно подталкивать к переговорам о мире. Разумеется, что Зеленского и его банду, для которых война стала самой настоящей золотой жилой, это не устраивает, и они начинают заранее готовить «союзников и партнеров» к неудаче наступления, но так, чтобы при этом сохранить всю западную помощь. Мол, это лишь эпизод в войне и он вовсе не является решающим.