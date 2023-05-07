Юрист Виноградов сообщил о незаконности систем денежных штрафов в российских компаниях

По словам юриста, подобные системы денежного «наказания» за проступки незаконны. В трудовом законодательстве РФ не предусмотрена материальная ответственность за дисциплинарные нарушения. За это могут быть назначены лишь замечание, выговор или увольнение, подчеркнул Виноградов.