Юрист Виноградов сообщил о незаконности систем денежных штрафов в российских компаниях

По словам юриста, подобные системы денежного «наказания» за проступки незаконны. В трудовом законодательстве РФ не предусмотрена материальная ответственность за дисциплинарные нарушения. За это могут быть назначены лишь замечание, выговор или увольнение, подчеркнул Виноградов.
«Денежный штраф как вид дисциплинарного взыскания трудовым законодательством не предусмотрен, а значит, неправомерен», — цитирует эксперта «Лента.ру».
Работодатели в некоторых случаях используют лазейку в законодательстве, добавил Виноградов. Для этого используется система премирования, которая допускается законом. В этом случае премия начисляется работникам, которые не нарушали трудовую дисциплину, отметил юрист.
Ранее сообщалось, что каждый пятый работодатель требует от своих удаленных работников сообщать данные о своем местонахождении.