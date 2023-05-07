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Число госпитализированных больных COVID-19 за сутки уменьшилось на 54,6%

Общество
Число госпитализированных больных COVID-19 за сутки уменьшилось на 54,6%

По данным оперативного штаба число госпитализированных больных коронавирусной инфекцией уменьшилось на 54,6% (3811 человек) по сравнению с предыдущим днем, а выздоровевших – на 28,2% (4749).

За сутки выявлено 3811 новых случаев заболевания COVID-19. Это на 470 меньше, чем предыдущий показатель. Умерло же 29 человек, что на 4 меньше, чем за прошедшие 24 часа.

Ранее сообщалось, что новый тип коронавируса «Арктур» самый контагиозный среди существующих. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что этот штамм способен поражать большие группы людей.
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