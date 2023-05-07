Четвероклассник скончался в Колпино после двух отказов в госпитализации

Две бригады скорой помощи отказались госпитализировать четвероклассника в Колпино, который с детства являлся инвалидом по зрению и страдал эпилепсией. В результате ребенок умер дома.
Как стало известно, мальчик пожаловался на плохое самочувствие в пятницу вечером. После этого мать школьника вызвала медиков, однако те лишь осмотрели пациента и дали рекомендации по лечению.
Врачи не захотели везти несовершеннолетнего в больницу. Аналогичная ситуация повторилась на следующий день, хотя состояние больного заметно ухудшилось.
Спустя несколько часов после того, как вторая бригада скорой помощи уехала, у ребенка начали синеть губы. Прибывшие на место специалисты могли только констатировать смерть мальчика, говорится в материале издания «78.ru».
Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить детали произошедшего. Тело четвероклассника направили в морг, где будет проведена медицинская экспертиза.
Ранее полицейские задержали в Санкт-Петербурге мужчину, которого подозревают в развращении детей через мессенджер WhatsApp. Под стражей оказался 21-летний мигрант из Таджикистана.