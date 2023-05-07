На Ушаковском мосту в Петербурге горел туристический автобус

Загоревшийся в ночь на воскресенье туристический автобус потушили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
Белый автобус «Ивеко» загорелся у Ушаковского моста. От горящего транспортного средства шел дым.
По информации петербургского главка МЧС, горение в туристическом автобусе происходило в моторном отсеке. Возгорание началось в 02:30, а к 02:42 его удалось ликвидировать.
Две спецмашины и десять человек привлекали к тушению пожара. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме во Фрунзенском районе Петербурга пострадал мужчина.