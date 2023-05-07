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Билеты на концерт группы «Би-2» в Москве пропали из свободной продажи

Шоу-бизнес
Билеты на концерт группы «Би-2» в Москве пропали из свободной продажи

Концертная программа рок-группы «Би-2» в московских «Лужниках» может не состояться. Билеты на столичное выступление музыкантов по неизвестным причинам пропали из свободной продажи.

Выступление запланировано на 10 июня в столице России по окончании гастрольного тура рокеров в США. В него вошли концерты в Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах.

Пока неизвестно, планируют ли организаторы мероприятия в Москве связаться с поклонниками творчества группы, чтобы вернуть им средства за приобретенные билеты.

Пока официального подтверждения или опровержения от координаторов выступления не было, как и от представителей «Би-2».

Ранее Минюст призвал Российский футбольный союз предоставить информацию об организаторах концерта группы «Би-2» после матча за Суперкубок.
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