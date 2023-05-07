Неизвестный мужчина с пистолетом распугал жителей на Лиговском проспекте в Петербурге

Мужчина с предметом в руках, похожим на пистолет, был замечен жителями Санкт-Петербурга на Лиговском проспекте. Очевидцы отметили, что неизвестный двигался «кинематографично», как во время съемок фильма.
Одной из «жертв» стал прохожий с бородой. На видеозаписи было видно, что он оказался на прицеле у злоумышленника. Однако это продлилось всего несколько секунд, после чего хулиган скрылся в неизвестном направлении. Вместе с этим он все время держал в руках телефон.
На данный момент сообщений от правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела не поступало. Также неизвестны причины произошедшего.
Ранее в Санкт-Петербурге была задержана группа подростков-грабителей. Сообщается, что злоумышленники ограбили двух человек, отняв у них деньги.