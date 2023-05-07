Неизвестный мужчина с пистолетом распугал жителей на Лиговском проспекте в Петербурге

Одной из «жертв» стал прохожий с бородой. На видеозаписи было видно, что он оказался на прицеле у злоумышленника. Однако это продлилось всего несколько секунд, после чего хулиган скрылся в неизвестном направлении. Вместе с этим он все время держал в руках телефон.