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Юный герой из Брянска Федор Симоненко рассказал, как готовится к празднованию Дня Победы

Общество
Юный герой из Брянска Федор Симоненко рассказал, как готовится к празднованию Дня Победы

Всероссийская акция Движения Первых «Окна Победы» продолжает шествие по стране. Тысячи ребят из десятков регионов России, федеральные и региональные ведомства, учреждения образования и здравоохранения, главы регионов уже подключились к акции. Поддержал патриотическую инициативу и не безызвестный юный герой из Брянска Федор Симоненко, который спас двух девочек во время атаки украинских националистов в марте текущего года.

Накануне Дня Победы мальчик украсил праздничными символами все окна своего дома.

«Сейчас очень важно помнить, как наши прадедушки и прабабушки приближали Великую Победу, чего им это стоило. Акция Движения Первых объединяет всех нас. Уверен, миллионы людей, как и я, поддержат ее не только в нашей стране, но и за границей, ведь там тоже очень много тех, кто помнят бессмертный подвиг наших ветеранов», — отметил юный герой.
Юный герой из Брянска Федор Симоненко рассказал, как готовится к празднованию Дня Победы

Ранее стало известно, что совершивший героический поступок во время украинского теракта Федор Симоненко получил от губернатора Брянской области Александра Богомаза сертификат на новый дом.
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