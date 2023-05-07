Юный герой из Брянска Федор Симоненко рассказал, как готовится к празднованию Дня Победы

Всероссийская акция Движения Первых «Окна Победы» продолжает шествие по стране. Тысячи ребят из десятков регионов России, федеральные и региональные ведомства, учреждения образования и здравоохранения, главы регионов уже подключились к акции. Поддержал патриотическую инициативу и не безызвестный юный герой из Брянска Федор Симоненко, который спас двух девочек во время атаки украинских националистов в марте текущего года.