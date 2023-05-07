Президент Алжира сообщил о выгоде от присоединения своей страны к БРИКС

Алжир, 7 мая. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун рассказал о выгоде государства к БРИКС, пишут арабские СМИ.
Глава республики заявил, что вступление в альянс принесет больше пользы для развития страны, чем помощь, которую ей оказали международные финансовые организации.
«Банк БРИКС обладает 100 миллиардами долларов, что превышает бюджет Всемирного банка. Эта группа будет финансировать наши проекты, мы будем участвовать в их согласовании и составим единую политическую коалицию», — отметил Теббун.
Он также напомнил, что страны России, Китая, Бразилии и Южной Африки уже выразили свое одобрение присоединению Алжира к организации «БРИКС».
Ранее власти АНДР сообщили о покупке четырех российских самолетов в рамках подготовки к борьбе с лесными пожарами.